المطران حنا: العدوان الصهيوني على سورية يستهدف فلسطين وقضيتها

جهينة نيوز:

أدان المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذوكس العدوان الجوي الإسرائيلي الذي استهدف فجر اليوم أحد المواقع العسكرية في ريف حماة مؤكدا أنه يشكل دليلا على فشل المخطط الاستعماري الذي استهدف سورية ووحدة أراضيها.

وجدد المطران حنا في بيان اليوم التضامن والتعاطف مع سورية وقال إن العدوان الصهيوني الذي استهدف سورية الشقيقة هو عدوان يستهدف فلسطين وقضيتها العادلة وجميع الأحرار في الأمة العربية.

وأضاف المطران حنا إن “الصورة أصبحت واضحة اليوم أكثر من أي وقت مضى فعدونا واحد ومن يسعى لتصفية القضية الفلسطينية وتمرير صفقة القرن ومن يتآمر على القدس وعلى هويتها العربية الفلسطينية هو ذاته المتآمر على سورية وهو ذاته الذي يعتدي على أراضيها دون أي رادع “ونؤكد أن ألمنا واحد وجرحنا واحد وعدونا واحد.

وكانت وسائط الدفاع الجوي فى الجيش العربي السوري تصدت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي على أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف فى ريف حماة.

وأوضح المطران حنا أن مدينة القدس المحتلة تواجه مؤامرة لتزييف التاريخ وتطاولا على هويتها الحقيقية منددا باستمرار عمليات التوسع الاستيطاني في القدس مع عمليات النهب والسرقة الممنهجة للعقارات والأوقاف مشددا على عدم استسلام المقدسيين والفلسطينيين للمؤامرات التي تستهدف مدينة القدس وهويتها العربية الفلسطينية.