ويكيليكس: CIA بذلت جهودا لسحب الجنسية من أسانج وسجنه

جهينة نيوز:

أكد موقع ويكيليكس الذي أسسه جوليان أسانج أن “لاعبين أقوياء” بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي اي ايه بذلوا جهودا معقدة من أجل سحب الجنسية من أسانج وسجنه.

ونقلت ا ب عن ويكيليكس قوله في تغريدة على موقع تويتر عقب قيام الشرطة البريطانية باعتقاله اليوم في سفارة الإكوادور في لندن أن “أسانج ربح عشرات الجوائز في الصحافة وتم ترشيحه من أجل جائزة نوبل للسلام سنويا منذ عام 2010 غير أن لاعبين أقوياء بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية”CIA” منخرطة ببذل جهود معقدة من أجل إذلاله وسحب الشرعية عنه وسجنه”.

وكالات