حزب الله: المخطط الأمريكي هزم في سوريا والعراق ولبنان

جهينة نيوز

قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني الشيخ نعيم قاسم إن المخطط الأمريكي هزم في سوريا والعراق ولبنان، وفي أماكن ومواقع مختلفة في المنطقة، وهو قابل للانهزام في المحطات القادمة.

وأشار الشيخ نعيم قاسم في كلمة له اليوم، في مدينة بعلبك اللبنانية، إلى أن المقاومة ستبقى بالمرصاد للمخططات الأمريكية، موضحا أن واشنطن لن تستطيع الوصول إلى أهدافها في العدوان والحصار وفرض القرارات على الدول العربية والمقاومة، ما دام هناك من يتصدى لها ويواجهها. وذلك بحسب وكالة "أنباء مجلس الشورى الإسلامي".

وأضاف الشيخ قاسم: إن المقاومة مستمرة وتنطلق من أسس ثابتة وأصيلة ولن تستطيع العقوبات الأمريكية أن تحرفنا عن مسارنا.

وأوضح نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، قائلا: إن واشنطن تحاول تكريس هيمنة كيان الاحتلال الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين وأهل المنطقة جميعا".