حيلة بسيطة تخلصك من إدمان الهاتف “إلى الأبد”!

جهينة نيوز

كشف خبير تقني عن طريقة بسيطة يستطيع من خلالها مستخدمو الهواتف الذكية التخلص من إدمانها بسهولة كبيرة، وذلك من خلال تغيير ألوان شاشة العرض.

ووفق ما نقلت صحيفة “مترو” البريطانية عن الخبير التقني الذي سبق له العمل مع شركة “غوغل” بقسم ابتكار المنتجات تريستان هاريس، فإن الطريقة تعمل مع هواتف شركة “أبل” وتلك العاملة بنظام التشغيل “آندرويد”.

وبحسب هاريس، فإن طريقة “التدرج الرمادي”، أي تحويل شاشة العرض بحيث تظهر كل شيء باللونين الأبيض والأسود، تقلل من جاذبية الهاتف، الأمر الذي يقلل من إدمان المستخدم له.

وقالت رائدة الأعمال ميغان إي هولشتاين، إن التدرج الرمادي يندرج تحت ما يسمى بـ”الحد الأدنى الرقمي”، وهو توجه يرمي إلى قطع التواصل بين المستخدمين وأجهزتهم الإلكترونية، ألوان أكثر يعني عناصر مهمة وأشياء ملفتة للانتباه. هذه الحقيقة تدفع الشركات المصنعة للهواتف لجعل شاشاتها أكثر بريقا وبألوان مفعمة بالحيوية”، مشيرة إلى أن الشاشات ذات اللونين الأبيض والأسود تنفر المستخدم من الهاتف.

كيف تفعل نمط “التدرج الرمادي” في آيفون؟

– انقر على قائمة الإعدادات في نظام iOS.

– اختر “عام” ومن ثم “الوصول” أو Accessibility، ومن ثم Display Accomodations.

– سيظهر خيار “التدرج الرمادي” أو Greyscale في قسم Color Filters، فقم بتفعيله.

كيف تجد نمط التدرج الرمادي في آندرويد؟

– قم بتفعيل نمط المطوّر أو Developer.

– يمكن تفعيل نمط المطوّر بالتوجه إلى About Device والنقر على Build Number عدة مرات حتى يمنحك الهاتف إذنا بهذا النمط.

– ارجع لقائمة “إعدادات” وستجد “خيارات المطوّر” أو Developer Options.

– اختر Simulate Colour Space واعتمد اللون الأحادي أوMonochrome.

المصدر: سكاي نيوز