الكشف عن جيل جديد من حافلات "فولكس فاغن" الصغيرة

جهينة نيوز

نشرت شركة "فولكس فاغن" الألمانية صورا ومعلومات عن الجيل الجديد من "Transporter" التي ستطرحها في الأسواق قريبا.

وبالنظر للصور التي نشرتها الشركة، يلاحظ أن التصميم الخارجي لهذه السيارات حصل على بعض التعديلات، فالمصابيح أصبحت أكبر، وزودت بتقنيات LED، والشبك الموجود على الواجهة الأمامية أضحى أكثر عصرية، وتزين بخطوط مطلية بالكروم.

ولم تقتصر التعديلات على التصميم الخارجي للسيارة، بل طالت القمرة أيضا، فواجهة القيادة في مركبات "Transporter 6.1" أصبحت جديدة كليا، وزودت بزوج من الشاشات، واحدة بمقاس 8 بوصات، تعمل باللمس، موجودة في منتصفها، وأخرى مقابل السائق مباشرة.

كما زودت هذه المركبة بنظام مولتيميديا متطور قادر على التعامل مع الأجهزة الذكية العاملة بنظامي أندرويد وios، بالإضافة إلى أنظمة تبريد وتسخين للمقاعد والمرايا والزجاج، وكاميرات لمساعدة السائق على ركنها بسهولة.

وستطرح "Transporter 6.1" بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، وعدة أنواع من محركات "TDI"، بعزم 90 و110 و150 حصانا، ومن المفترض أن تحصل النسخ الأقوى منها على نظام دفع رباعي.

المصدر: فيستي