رسميا.. ميسي يغيب عن مباراة برشلونة وهويسكا

جهينة نيوز

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة فريقه المستدعاة للسفر إلى هويسكا لمواجهة فريقه المحلي اليوم، في إطار منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخلت القائمة من اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تعرض لإصابة قوية على مستوى الوجه الأربعاء الماضي، خلال مشاركته في مباراة البارسا ومضيفه مانشستر يونايتد (1-0)، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما سيغيب أيضا عن مباراة هويسكا، الأوروغوياني لويس سواريز، والكرواتي وإيفان راكتيتش، وسيرجي روبيرتو، وسيرجيو بوسكيتس، وجيرارد بيكيه، لأسباب مختلفة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى : تير شتيغن – سيليسن

في خط الدفاع: سيميدو – توديبو – لينغليت – مورييو – ألبا – أومتيتي – موسى واغي.

في خط الوسط: كوتينيو – آرثر – ألينيا – فيدال – ريكي بويغ.

في خط الهجوم: ديمبلي – بواتينغ – أبل رويز – مالكو.

المصدر: @FCBarcelona