ميليشيا "قسد" تسلم العراق أكثر من 200 "داعشي"

جهينة نيوز

أعلن مصدر أمني عراقي أن السلطات العراقية تسلمت "وجبة" جديدة من ارهابيي تنظيم "داعش" المعتقلين لدى ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية".

وأكد المصدر أمس الجمعة أن "الفرقة الثامنة في الجيش العراقي استلمت يوم الخميس، ما لا يقل عن 200 مسلح من تنظيم "داعش" من قسد"، مبينا أنه "من المتوقع أن تكون مع هذه الوجبة بعض عوائل مسلحي التنظيم"، وفق "روسيا اليوم".

وأضاف "العناصر نقلوا إلى قاعدة عسكرية، ومن ثم سيتم ترحيلهم إلى العاصمة بغداد للتحقيق معهم ومحاكمتهم".

وأعلنت ميليشيا "قسد"، في وقت سابق، أنها حققت انتصارا كاملا على "داعش" في الباغوز بريف دير الزور، شرقي سوريا.

وأعلن البيت الأبيض، أن لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) نحو ألف مقاتل من تنظيم "داعش" الإرهابي، من 40 دولة.