قوى إعلان الحرية والتغيير تدعو الجيش السوداني لضمان عملية نقل السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية

جهينة نيوز:

طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية المعارضة، الجمعة، القوات المسلحة بأن تضمن عملية النقل الفوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية عبر المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير .

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير للشعب السوداني، في بيان نشره تجمع المهنيين السودانيين أن مطالب الشعب لا تقبل المساومة أو التلاعب، تنحي النظام ونقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية فوراً تعمل على تكوينها قوى إعلان الحرية والتغيير .

وتابع البيان: "إننا نخاطب قوات شعبنا المسلحة، لا أوجهاً تتبدل أقنعتها من البشير إلى ابن عوف إلى برهان. نخاطب قوات شعبنا المسلحة بأن تضمن عملية النقل الفوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية عبر المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير، وإلغاء أي قرارات تعسفية من قيادات لا تمثلها ولا تمثل الشعب، والتحفظ على كافة رموز السلطة الماضية من المتورطين في جرائم ضد الشعب حتى عرضهم على محاكمات عادلة يحاسبون فيها على ما اقترفوه".

ودعا البيان السودانيين إلى "التمسك بالاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة، في ولايات السودان المختلفة، وبالإضراب الشامل، حتى تنقل السلطة بالكامل لحكومة مدنية انتقالية ".

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن التنحي عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي الذي شكله لإدارة شؤون البلاد بعد عزل البشير، وتعيين الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي خلفا له