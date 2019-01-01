نتائج قرعة كأس أمم أفريقيا 2019

جهينة نيوز:

أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، التى أجريت تحت سفح الأهرامات، مساء اليوم الجمعة، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، عن تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة فى البطولة إلى 6 مجموعات.

وجاءت نتائج قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 على النحو التالى:

المجموعة الأولى: مصر ، الكونغو ، أوغندا ، زيمبابوى

المجموعة الثانية: نيجيريا ، غينيا ، مدغشقر ، بوروندى

المجموعة الثالثة: السنغال ، الجزائر ، كينيا ، تنزانيا

المجموعة الرابعة: المغرب ، كوت ديفوار ، جنوب أفريقيا ، ناميبيا

المجموعة الخامسة: تونس ، مالى ، موريتانيا ، أنجولا

المجموعة السادسة: الكاميرون ، غانا ، بنين ، غينيا بيساو