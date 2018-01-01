أبراج يوم السبت مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود اليوم4/13: منظم، تحب الحرية وتكره القيود والفوضى، متعاون مع الآخرين،يقظ، صادق، تبحث عن المغامرة بالحياة، تحب الزعامة والراحة، أحلامك واقعية، صوتك مسموع بالحياة، الفترة القادمة خبرة مهمة تضيفها لخبراتك تنقلات تتهيأ لها، الأجواء ملائمة للبحث عن مشاريع جديدة، علم ودراسة جديدة تترفع من خلالها، للبعض ولادة طفل جديد، للبعض عقارات ممتلكات إعادة حسابات، للبعض احذر من مفاجأت.

برج الحمل: يجذبك في هذا النهار من يخاطب عقلك وفكرك ومن يشاطرك الأفكار تحقق هدف اجتماعي ومهني الحظ معك تسمع خبر حلو يخص اموال تتمتع بروح رياضية يتطور نهارك بوئام حتى تتنفس الصعداء وتصحح الاخطاء وتعود عن بعض القرارات غير الحكيمة، تحالف مع الاقوياء تخترق صفوف منافسة بقوة وسرعة لا تستهتر لا وتتورط بمجالات لا تناسبك، تشعر بحنان وتوق للسهرة.

برج الثور: من الصباح الاجواء متشنجة فترة جيدة للأمور العاطفية الشخصية أعطال وتصليحات قد تشعر بالعودة للوراء والحنين إلى قصة عائلية، ادعم وتقف العائلة بمواقف ايجابية للبعض اهتمام بالعقارات واعادة تنظيم وتجديد اثاث، للبعض امور شخصية عائلية.

برج الجوزاء: تزداد قوتك يحدث تغير جذري لامر معين مسار تجد فرص مناسبة لليومين القادمين بمزاج جيد وخاصة مع المقربين او بتوجهاتك وخياراتك او سفر قصير او مقابلات يخدمك هذا النهار بحركة وسفر وزوار ودخول بأجواء مفرحة لا تثير الغيرة بالتعامل مع الأخوة والجيران.

برج السرطان: ترتفع معنوياتك تخوض تجربة ومسؤولية مالية مصادفةاخبار جيدة مكاسب مالية تضع برنامج لمصاريفك وتزيد من رصيدك للبعض تنقل بامور مالية واقساط، للبعض مكاسب وهدايا وايجاد اشياء ضائعة.

برج الأسد: القمر ببرجك تتابع شؤون وتحركات عملت عليها سابقا تاكد عليها تحرز تقدم وتستعيد حيويتك اتصالات لقاءات اجراءات مفاجئة حافظ على برودة اعصابك قد تسمع ما يثير غضبك وتاخذ قرار حسم بقوتك وطاقتك ونشاطك تقوم بخطوات جديدة تناسبك.

برج العذراء: يحملك نهارك بعض التحديات احتمال حوادث عابرة ببيتك طباعك متقلبة لدرجة الغضب هواجس على صعيد شخصي او مهني او مغامرة لا تكون وحيد اطلب مؤازرة الآخرين لاتحاول اثبات مهارتك أمامهم لا تبدأ بأي مشروع التأخير وارد مواعيد مؤجلة نهار بطيء انتبه على اغراضك.

برج الميزان: تتبدل مهامك تفرض الادارة الجديدة عليك بعض التوجهات لقاءات معارف صداقة جديدة كنت حائر وغير مطمئن تطرح على نفسك اسئلة وتجد أجوبة بمساعدة الاصدقاء توسع دائرة معرفتك مساعدات اصدقاء من ماضي.

برج العقرب: ركز على اعمالك ولا تعرض نفسك لمجازفة تكلفك الكثير لا تتسرع للمغامرة يحتاج نهارك للتفكير وتروي لا تبدأ بأي خطوة جديدة ركز على اعمالك من يجتهد يحصد تعبه انتبه من الفوضى لا تنفعل وتخاف التحدي حافظ على مكانتك وسمعتك، للبعض تعامل مع غرباء مشافي يطرأ تغيير لا يناسبك.

برج القوس: تتحسن الاجواء تحصد تأييد وخاصة بحركة الاتصالات والارتباطات نهار يحملك خبر تزداد قوتك تستقبل زوار من سفر تزداد طموحاتك اخبار رائعة تشكل لك عامل مساعد تستيقظ قدراتك تزداد رغباتك العاطفية مفاجئة بحياتك المهنية اوراق ومعاملات دعوة استثناية مفاجئة غير متوقعة، للبعض لقاء رومنسي، للبعض توقيع اوراق فترة واعدة الك.

برج الجدي: نهار مشجع وقائع مجالات جديدة عمليات تجارية معقدة ضرائب وفواتير للبعض مقابلة مع احد نافذ وقدير او ربما مشاركة في تنفيذ مشروع شخصي خبر حلو تسوية مصالحة ادرس خطواتك مالية ترغب بالاستقرار تشكك بعواطف الاخرين تستعد للقيام بمصالحة الامان اليوم افضل من يومين ماضيين.

برج الدلو: جدال و تأزم تجد نفسك في ورطة تندم عليها فيما بعد لا تأخذ قرار انسحب بهدوء امتحانات أفكار شراكة عاطفية او مالية تتراجع امام بعض الظروف الطارئة لان الخصم اقوى منك تشعر بالحرمان وعدم القدرة على تحقيق احلامك، للبعض توقيع اوراق عقود.

برج الحوت: هموم متنوعة تعيد النظر ببعض القرارات والارتباطات تكون امام قضية مهنية فيها عمل وتراكم اعمال تتنقل من مكان لاخر تواجه ظلم تحزن لعدم مساعدة احد اطلب مساعدة ودقق بالتفاصيل لا تترك الغموض مكان ولا تهمل عملك انتبه على صحتك وغذائك اخبار مزعجة قد تسمعها وتنجز كل خطواتك بيوم واحد.