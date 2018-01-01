إستقالة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان و تعين آخر

جهينة نيوز:

بعد ساعات على تولي وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف رئاسة المجلس العسكري الانتقالي في السودان وتأدية اليمين الدستورية رئيسا للمجلس و في بيان بثه التلفزيون السوداني أعلن إستقالته من رئاسة المجلس و تعيين الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن و هو بمنصب المفتش العام للجيش السوداني.

و في ذات السياق أعلن وزير الدفاع عوض بن عوف عن إقالة الفريق اول دكتور ركن كمال عبد المعروف الناحي بشير من منصب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي و ذلك بحسب رغبته كما اكد وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف.

التفزيون السوداني