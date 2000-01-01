جهينة نيوز:

أعلنت وزارة النقل العراقية، عن مباحثات لربط سككي بين إيران والعراق وسوريا، فيما شددت على ضرورة تعزيز الروابط بين العراق وسوريا.

وقال مدير عام الشركة العامة للسكك الحديدية العراقية طالب الحسيني، في بيان صدر على هامش اجتماع اللجنة المشتركة بين العراق وسوريا في دمشق، أنَّه “على ضوء توجيه وزير النقل عبد الله العيبي في مجال النقل وأهمية الربط السككي بين البلدين خلال محور (عكاشات -التنفس- خنيفيس) يتم التنسيق من قبل الجانب العراقي والإيراني والسوري لعقد اجتماع ثلاثي لبحث إمكانية تنفيذ الربط السككي بين البلدان الثلاث استكمالاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثنائي المنعقد بتاريخ الخامس من تموز عام 2014، حيث تم التأكيد على المضي قدماً لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى الطموح للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني في كل القطاعات”.

واضاف الحسيني أنَّه “تم الوصول الى طريق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي وتذليل كافة العقبات والقيود التي تحول دون تعزيز حجم التبادل التجاري والتبادل السلعي بين البلدين ذات المنشأ المحلي للتصدير لكل منهما، فضلاً عن مناقشة ما يتعلق في التعاون بمجال الطاقة والكهرباء والنقل البري والبحري والجوي والسككي”.

السومرية