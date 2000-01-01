فيسبوك بصدد حذف و إلغاء أحد أهم برامجه

جهينة نيوز:

يمكن أن يشهد عشاق مواقع التواصل الاجتماعي اختفاء "فيسبوك مسنجر" إلى الأبد، مع إعادة ضمه إلى التطبيق الرئيس.

وكشفت الباحثة، جين مانشون وونغ، أن عملاق المواقع الاجتماعية قام باختبار نسخة شاملة جديدة من "فيسبوك"، تتوافق مع خطط الشركة لدمج جميع خدمات المراسلة.

وتشير التقارير إلى أن أيقونة "مسنجر" ستظل كما هي، ولكن النقر عليها سينقلك مباشرة إلى خيار يسمى "دردشات" في فيسبوك، بدلا من نقلك إلى منطقة منفصلة تماما للمراسلة، ما سيذكرنا بالفترة التي سبقت ظهور "مسنجر" ككيان منفصل، في عام 2011.

وفي وقت سابق من هذا العام، أكدت فيسبوك أنها تعمل على دمج تطبيقات: مسنجر وواتس آب وإنستغرام، بحيث تُجرى المراسلات على نظام أساسي واحد.

ومن المتوقع أن تنتهي عملية الدمج بحلول نهاية هذا العام، أو ربما أوائل عام 2020.

و يذكر أن الكثير من الناشطين يغادرون فيسبوك و وتساب الى تلغرام بكونه يتيح إنشاء أكثر من حساب على برنامج واحد مع ميزة متابعه الاخبار و الدردشات السرية و المكالمات المجانية, و إمكانية كتم الاشعارات فضلاً عن أن الناشطين يرغبون بإخفاء حساب الدردشة عن اعين المتطفلين بحيث يتيح تلغرام الانتقال ضمن البرنامج بين الحسابات و إخفاء الحساب المستعمل للدردشة, و يعتقد ان الانتشار الكبير لتلغرام هو ما دفع فيسبوك لاعادة دمج قاري الاخبار بالمسنجر خوفاً من تسرب قسم أكبر الى تلغرام.

وكالات