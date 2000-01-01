القوات الاماراتية تسقط طائرة سعودية و تزعم أنها للحوثيين

جهينة نيوز:

أطلقت قوة اماراتية من قوات التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن صاروخ دفاع جوي امريكي طراز باتريوت ميم-104 لإعتراض هدف جوي و نجحت بإسقاطه و قال التحالف أن الصاروخ إستهدف طائرة مسيرة للحوثيين في حين أفادت مصادر و شهود عيان أن الطائرة التي تم إسقاطها هي طائرة مسيرة و لكنها تتبع للجيش السعودي.

و قالت المصادر أن الصاروخ أصاب طائرة صينية الصنع طراز "ch-4" تتبع للقوات السعودية.

و يذكر أن السعودية تشن عدواناً على اليمن منذ اربع سنوات بحجة اعادة الرئيس اليمني الاسبق عبد ربه منصور هادي الى السلطة, و يشارك في التحالف السعودي ضد اليمن جيوش من الامارات و السودان و المغرب و الاردن, و البحرين, و شركات امنية امريكية و مرتزقة و تنظيمات ارهابي, و لم تنجح جميع القوى في الانتصار في المعركة منذ اربع سنوات, و أدى العدوان السعودي الى مصرع عشرات آلاف المدنيين و الأطفال و النساء و تدمير القطاع الصحي اليمني و إنتشار الكوليرا و التسبب بنقص الغذاء و الدواء نتيجة العدوان و الحصار.

Directorate 4 - وكالات