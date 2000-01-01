ترامب يهدد المحكمة الجنائية الدولية

جهينة نيوز:

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية، مهددا أياها برد سريع وقوي في حال اتخذت المحكمة أي إجراء يستهدف بلاده أو (إسرائيل) وغيرها من حلفاء واشنطن.

وجاء تصريح ترامب هذا في سياق تحذيره المحكمة من محاولة مقاضاة المواطنين الأمريكيين أو الإسرائيليين على خلفية شكوى قدمها الفلسطينيون إلى المحكمة تطالب بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين.

ووصف الرئيس الأمريكي محكمة الجنائيات الدولية بـ "غير الشرعية"، معتبرا رفض المحكمة طلب التحقيق في جرائم القوات الأمريكية في أفغانستان "انتصارا دوليا كبيرا".

وأضاف ترامب أن موقف الولايات المتحدة يتمثل في التزامها بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية حين يتعلق الأمر بالمواطنين الأمريكيين.