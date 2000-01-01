إستشهاد طفل و اصابة العشرات في جمعة " معاً لمواجهة التطبيع "

جهينة نيوز:

استشهد طفل وأصيب 30 مواطناً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة، خلال مشاركتهم في مسيرة العودة في جمعة "معاً لمواجهة التطبيع" والتي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتى ميسرة موسى علي أبو شلوف 15 عاما أثر إصابته برصاصة في البطن شرق جباليا، فيما أصيب 30 مواطناً بجراح مختلفة.

وأفاد موقع فلسطين اليوم، أن الآلاف من المواطنين شاركوا على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة، وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة 30 مواطناً بالرصاص الحي بينهم صحفي.

يشار إلى أن 271 مواطناً استشهدوا وأصيب 16656 آخرين منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 آذار مارس من العام الماضي، للتأكيد على حق العودة، والمطالبة بإنهاء الحصار عن قطاع غزة.