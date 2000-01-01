محققة أممية: فرنسا تنتهك حقوق المشردين و حقوق الانسان

جهينة نيوز:

أكدت المقررة الخاصة المعنية بحق السكن الدائم في الأمم المتحدة ليلاني فرحة اليوم أن فرنسا تنتهك حقوق المشردين لديها ولا تؤمن لهم المسكن المناسب لافتة إلى أن القوانين الفرنسية لا تحمي المشردين.

وطالبت فرحة في تصريح لـ رويترز بعد زيارتها مخيمات متنقلة للمهاجرين في باريس ومدينة كاليه الساحلية وتجمعات حضرية في مرسيليا السلطات الفرنسية بوقف إجراءات الطرد التي تحدث في جميع أنحاء البلاد والتي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يكفل الحق في السكن اللائق.

وأضافت فرحة: “يتعين على فرنسا التركيز على توفير إسكان غير مشروط للمشردين بدلاً من نقلهم عبر مستويات مختلفة من الملاجئ على أساس العمل والحالة الصحية والوضع الإداري منتقدة أسلوب الشرطة في التعامل مع المهاجرين الذين لجؤوا إلى الغابات وجوانب الطرقات للنوم”.

بدوره أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن ما يزيد على 12 ألف شخص ليس لديهم مسكن وينامون في العراء في شوارع فرنسا.

وذكرت منظمة (ليه مور دو لا رو) الخيرية التي تتابع وفيات المشردين أن 566 مشرداً توفوا عام 2018 على مستوى فرنسا من بينهم أكثر من مئة في باريس وحدها.