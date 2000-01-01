صحفيون كوبيون: نثق بانتصار سورية في حربها ضد الإرهاب

جهينة نيوز:

أكد عدد من الصحفيين يمثلون وسائل الإعلام الكوبية ثقتهم بانتصار سورية في حربها ضد الإرهاب منوهين بصمودها قيادة وشعبا طيلة سنوات الحرب التي فرضت عليها.

ورأى الصحفيون الكوبيون خلال لقاء مع السفير السوري في كوبا الدكتور إدريس ميا أن الإمبريالية العالمية تحاول الآن إعادة تطبيق نفس السيناريو الذي اتبعته في سورية على فنزويلا وكوبا مستخدمة الأساليب والإجراءات ذاتها وخاصة فرض العقوبات أحادية الجانب على كل الحكومات التقدمية التي لا تسير ضمن الركب الأمريكي.

بدوره أكد السفير ميا تصميم الجيش العربي السوري على تطهير كل شبر من أراضي سورية من دنس الإرهاب مشددا على فشل مخططات الولايات المتحدة وحلفائها ضدها بفضل صمود شعبها وتضحيات جيشها وحكمة قيادتها.

حضر اللقاء رئيس اتحاد الصحفيين في كوبا ريكاردو رونكيجو بيللو.