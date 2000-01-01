وفاة شخصين في حادثين مروريين بدمشق

الجمعة, 12 نيسان 2019 الساعة 17:30 | مجتمع, حوادث

وفاة شخصين في حادثين مروريين بدمشق

جهينة نيوز:

توفي رجل وامرأة وأصيب شخص آخر اليوم في حادثين مروريين منفصلين بدمشق.

وذكر مصدر في شرطة مرور دمشق أن سيارة نوع سوزوكي قادمة بسرعة صدمت سيارة نوع كيا ريو متوقفة على إشارة المرور ما بين دوار البيطرة وكلية الهندسة الميكانيكية جنوب دمشق ما أسفر عن وفاة سائق سيارة السوزوكي وإصابة شخص كان برفقته إصابة خطرة حيث تم نقلهما إلى مشفى دمشق.

وأشار المصدر إلى أنه في حادث آخر توفيت امرأة متأثرة بإصابتها الخطرة بعد أن صدمتها سيارة نوع فان لنقل الركاب في منطقة ركن الدين شمال دمشق عازياً الحادث إلى عدم انتباه السائق.


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