وقفة احتجاجية للرياضيين في السويداء تنديداً بإعلان ترامب حول الجولان المحتل

جهينة نيوز:

نفذ رياضيون مشاركون في بطولة الجمهورية لألعاب القوى للصغار والصغيرات ودورات تدريبية مركزية في السويداء اليوم وقفة احتجاجية رفضاً وتنديداً بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان العربي السوري المحتل.

وشدد المشاركون في الوقفة التي جرت أمام صالة الباسل بمدينة المزرعة الرياضية في مدينة السويداء على أن الجولان المحتل كان وسيبقى جزءاً لا يتجزأ من سورية وسيعود إليها في القريب العاجل مبينين أن إعلان ترامب باطل وغير شرعي وواهم كل من يعتقد أن يكون له قيمة ومفعول على الأرض لأن حقائق التاريخ والجغرافيا المتجذرة لا يمكن لأي قرارات ومؤامرات أن تغيرها أو تمحوها إرضاء لمصالح الكيان الصهيوني الغاصب.

وحيا المشاركون في الوقفة صمود وتضحيات أهلنا في الجولان المحتل الذين أثبتوا على مدى سنوات الاحتلال تمسكهم بانتمائهم الوطني وهويتهم العربية السورية من خلال تصديهم بإرادة وعزيمة لا تلين لكل ممارسات وإجراءات ومحاولات سلطات الاحتلال التعسفية والعدوانية للضم والتهويد وإفشالها.

وأكد المشاركون أن جميع السوريين الذين لم تستطع الهجمة العدوانية والإرهابية الشرسة على وطنهم أن تنال من صمودهم وإرادتهم في التصدي لها والانتصار ومواصلة تطهير أراضي سورية من الإرهاب سيتمكنون من تحرير الجولان واستعادته إلى أرض الوطن وتقديم الغالي والنفيس لصونه والحفاظ عليه.

وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام طارق حاتم إن الرياضيين على مساحة الوطن يعبرون عن تضامنهم مع أهلنا الصامدين في الجولان المحتل الصامد وينددون بإعلان ترامب غير الشرعي واللاأخلاقي الذي ينتهك سيادة الدول والقرارات والمواثيق الدولية.

وأشارت كل من رئيسة اتحاد الرياضة للجميع ثناء محمد ورئيسة لجنة الرقص الرياضي في السويداء رانيا أرشيد إلى أن الوقفة رسالة من جميع الرياضيين بأن الجولان في قلب كل سوري وسيعود إلى حضن الوطن بفضل صمود وتضحيات وبطولات أهلنا وشعبنا وجيشنا وحكمة قيادتنا.