الأردن يؤكد أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره

الجمعة, 12 نيسان 2019 الساعة 14:08 | سياسة, عربي

الأردن يؤكد أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره

جهينة نيوز:

أعلن الأردن غداة إعلان الجيش السوداني عن عزل رئيس البلاد عمر حسن البشير واعتقاله، عن وقوفه إلى جانب الشعب السوداني الشقيق في خياراته.

وأشارت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها إلى أن "المملكة تتابع باهتمام شديد تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة وتؤكد أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه الشقيق".

وأكدت الوزارة "وقوف الأردن إلى جانب السودان الشقيق وهو يعمل على تجاوز تحديات المرحلة لبناء المستقبل الديمقراطي الآمن المنجز الذي يتطلع إليه الشعب السوداني الشقيق".


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا