صورة سيلفي تودي بحياة سائح سعودي في نيل أوغندا

جهينة نيوز:

غرق سائح سعودي كان يلتقط صورة سيلفي على ضفة نهر النيل في أوغندا فسقط ومات غرقا، على ما قالت الشرطة.

وقع سائح سعودي في نهر النيل بأوغندا أثناء قيامه بالتقاط صورة سيلفي لنفسه على ضفة النهر فقضى غرقا بحسب الشرطة الاوغندية

وقالت الناطقة باسم الشرطة الأوغندية هيلين بوتوتو لوكالة فرانس برس "غرق وهو ويلتقط صورة سيلفي على نهر النيل وقد جرفته المياه".

وكان السائح السعودي برفقة أصدقاء يزور معهم شلالات كالاغالا في وسط أوغندا عندما وقع الحادث يوم السبت الماضي.

وأضافت الناطقة "زلت قدم السائح لان الأرض كانت مبللة وهو كان قد انحنى إلى الوراء لالتقاط صورة للمياه الهائجة" مشيرة إلى أنه تم العثور على الجثة الثلاثاء على بعد عشرة كيلومترات.

وتفيد دراسة لمركز "آل إينديا انستيتوت أوف ميديكال ساينسز" أجريت في 2018 أن حوادث السيلفي أودت بحياة 259 شخصا في العالم بين تشرين الأول 2011 وتشرين الثاني