فيديو كليب جورج وسوف الجديد خلال عشرة أيام

جهينة نيوز:

صوّر الفنان جورج وسوف فيديو كليب أغنية "سكت الكلام" بإدارة المخرج أحمد المنجد، وشارك معه الفنان عابد فهد الذي اعتبر أنّ مشاركته في الكليب تقديراً لمسيرة سلطان الطرب.

وقال فهد أنه نشأ على أغنيات سلطان الطرب، ولم يتردّد أبداً عندما عرض عليه المشاركة، على رغم الارتباط بتصوير مسلسلين لرمضان.

ويشارك جورج وسوف أيضا الممثل ميلاد يوسف، والممثلة تاتينا مرعب، وهو سيصدر خلال عشرة أيام وسيعرض على الشاشات.

وكان جورج وسوف قد أجرى بعض اللقاءات الصحفية خلال كواليس التصوير سيصدر خلال عشرة أيام وسيعرض على الشاشات.