جهينة نيوز:

نقابة المهن الموسيقية تنفي خبر رفض شيرين الاعتذار للشعب المصري

حقّقت نقابة المهن الموسيقية مع الفنانة شيرين عبدالوهاب بسبب التهم المنسوبة إليها بالإساءة إلى مصر في إحدى حفلاتها الغنائية في دولة البحرين خلال شهر كانون الثاني الماضي.

أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر بياناً أكدت فيه أنها لم تطلب من شيرين الاعتذار، وأنها مثلت أمام لجنة التحقيقات وأدلت بأقوالها.

وقال المتحدث الإعلامي للنقابة طارق مرتضى: "لم يطلب منها أحد الاعتذار، ومجلس الإدارة سوف يتخذ إجراءات حول المتسبب في هذه التصريحات الصحفية والإعلامية غير الصحيحة"، مضيفاً "إن مجلس الإدارة أهاب بالإعلاميين والصحفيين بضرورة الحصول على المعلومات والأخبار الخاصة بالنقابة من مصدرها حتى لا يتم نشر أخبار غير صحيحة للرأي العام"

وكانت شيرين قد مثلت أمام نقابة المهن الموسيقية للتحقيق معها بسبب التهم المنسوبة إليها بالإساءة إلى مصر في إحدى حفلاتها الغنائية في دولة البحرين خلال شهر كانون الثاني الماضي.