رئيس الوزراء الأسترالي: أسانج لن يلقى "معاملة خاصة" من بلده الأم

جهينة نيوز:

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن جوليان أسانج لن يلقى "معاملة خاصة" من بلده الأم في أعقاب اعتقاله المفاجئ في بريطانيا.

وقال موريسون لشبكة "إيه.بي.سي العامة" إنّ "المسألة لا تخصنا بتاتا إنما تخص الولايات المتحدة".

وأضاف: "هناك عملية قضائية وستتم متابعتها في عدد من المسائل هنا وأتوقع حصول ذلك. سيلقى نفس الدعم القنصلي شأن أي أسترالي في هذه الظروف".

بدوره نأى بيل شورتن منافس موريسون في الانتخابات المقررة في 18 أيار، بنفسه عن القضية.

وقال شورتن: "إنها مسألة تعود للنظام القضائي، يجب أن يحصل على نفس الدعم كأي مواطن أسترالي". وأضاف: "المحكمة ستبتّ في المسألة لذا لا أعتقد أن بإمكاني إضافة المزيد".