تونس تعلق على الإطاحة بالبشير

جهينة نيوز:

أصدرت وزارة الخارجية التونسية بيانا أعربت فيه عن أملها في تحقيق انتقال سلمي للحكم يلبي تطلعات الشعب السوداني المشروعة إلى الحرية والديمقراطية والتنمية.

وأوضح البيان بحسب "سبوتنيك" أن "تونس تتابع باهتمام بالغ تطورات الوضع في السودان، وتعرب عن ثقتها التامة في قدرة الشعب السوداني الشقيق على تخطي هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه في كنف الأمن والاستقرار".

وشددت الخارجية التونسية على ضرورة احترام إرادة الشعب السوداني وخياراته وطموحه إلى مستقبل أفضل، مؤكّدة انطلاقا مما يجمعها مع السودان من أواصر أخوة وعلاقات تاريخية متينة، على أهمية الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق ووحدته الوطنية.