استخباراتي أميركي: واشنطن قد تتهم أسانج بالتجسس

جهينة نيوز:

رجح فيليب جيرالدي الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية أن تتهم واشنطن جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس بالتجسس.

وأضاف جيرالدي في حديث لوكالة "نوفوستي": "توجه السلطات الأميركية لأسانج في الوقت الراهن تهمة تسمح بتسليمه لواشنطن. ولكن، بعد وصوله إلى الولايات المتحدة، قد تتم إضافة تهم جديدة ضده تندرج في خانة التجسس".

وذكر أن أسانج سيتعرض بعد دخوله السجن الأميركي لموجة قوية من التهم من جانب وسائل الإعلام والسياسيين، بسبب تعاونه المزعوم مع روسيا في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مشيرا إلى أن مسألة تقديم أسانج للعدالة بموجب قانون التجسس أمر مثير للجدل، حيث لم يسبق اتهام أي صحفي بالتجسس.