أبراج يوم الجمعة مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ١٢/ ٤: ذكاء وتفهم في مجال يتطلب الحس العملي، نجاح بالمهن والأعمال التي تتعلق بالغربة والمشاكل المستعصية، موهبة الخيال الواسع تتألق في المنزل، موهبة الغفران، لديه جاذبية وشهرة لا يعاني بالارتقاء ماديا ولا معنويا، دولاب الحظ بطاقتك، ميزان عمل جديد، حياتك الجديدة وليدة المصادفة، تتعرف على نصفك الأخر اذا كان وضعك يسمح، المطالب الشخصية تتحقق او شعور بنجاح مشروع من لقاء شخص او الاتصال به قد يفتح مجال عمل جديد، يبرز في المجتمع اكثر، ينجح بتجاوز الامتحان

الحمل: مشغول بعقارات وأمور تتعلق بالمنزل والعائلة، ينصب اهتمامك على تحسينات وتعديلات على الديكور، البعض قد يتعامل بعقار او بشراء وييع، والبعض يبحثون عم منزل للسكن، وللبعض اضبط أعصابك كي لا تزيد حدة المواجهة، أنت أكثر جرأة وإقداما، هدئ وضعك اليوم.

الثور: تزداد رغبتك بالتواصل مع الآخرين، تعزز اتصالاتك سواء الفكرية او الجسدية، تسعى لاتصال يعود عليك بالنفع، وتستعد للقاءات اجتماعية او عائلية تتوخى منها الدعم المالي او المعنوي، تفكر بالاقتراب من الحبيب، تحتاج لفحوصات طبية، قصة تتعلق بتصليحات الكترونية او دراسية

الجوزاء: ينصب اهتمامك على كل ما يتعلق بالحسابات المالية والممتلكات الشخصية، تدفعك إلى القلق والمصاريف التي تفوق المدخول أو تتعدى توقعاتك، مدعو لإعادة النظر بشؤونك المالية وضبط الميزانية والتخطيط لترجيح كفة الميزان باتجاه التعادل كي لا ترزح تحت وطأة الديون، توقع مكسب مالي للبعض، وضع هامشي للامور المادية، الامور مفتوحة عندك

السرطان: القمر ببيت شخصيتك وبيت التعبير عن ذاتك، الأمور تعود لنصابها وتدور باتجاه مصلحتك وتطلعاتك، تهيأ لتحقيق أمنية، تتعطل قرابة الشهر بسبب المريخ بالجوزاء، اليوم باجتهادك ونجاحك بوسعك الانضمام للاصدقاء، مشروع مصالحة والقدر أقوى منك

الأسد: الدنيا يوم لك ويوم عليك هذا لا يعني أن الامور تسوء لكن لن تكون إيجابية مثل اليومين الماضيين، تجنب المواجهات مع الآخرين، تعاني من ضائقة عاطفية أو مالية او تتعرض لانتقاد لاذع من المجتمع الذي يحيط فيك، تدخل أماكن مجهولة غير محبذة تضمن خطر على كيانك، تشتكي من تشويش على ذاكرتك

العذراء: تنشط اجتماعيا فتزداد صداقاتك وتجد الوفاء بالاوقات السعيدة بجانب الاصدقاء، وعند الحاجة يمد أحدهم يد المساعدة لك، الصداقة كنز يغني من يملكه ويبعد عنه شبح الوحدة، الخبر السعيد هو التقرب من شخص كانت تربطك به صداقة سابقة، او مصالحة وحل الخلاف ودعوات عائلية رسمية

الميزان: تدعيم مكانة اجتماعية وترسيخ علاقتك مع الزملاء من خلال لباقتك وديبلوماسيتك وتصرفاتك اللبقة، أصحاب العمل يساعدوك، كن حذرا وتنبه من إمكانية الوقوع في فخ بعض الخبثاء للنيل من سمعك الشخصية، تتضايق من الثرثرة تتناول أي هفوة وتعمل على تضخيمها واستغلالها، من الأفضل ان تكون واعيا

العقرب: تدعم أمور سفر بعيد وتنفتح على عالم آخر، تعزز اتصالاتك، خبر تسمعه من بعيد، استيراد وتصدير وعلاقات عامة، دعم مصالحك وإنجاح مقاصدك، ما عليك إلا أن تحدد أهدافك حتى يفاجئك الحظ بفتح فرصة النجاح أمامك، جو ملائم للدراسة، لا تستسلم للغضب لانك يجب ان تبحث عن حلول، مواقف تتعلق بالضغوطات وحل لبعض الامور التي فيها اوراق، تصغي لاقتراحات

القوس: يومك يتعلق بامور وحسابات مالية متعلقة بتركة او وصية، او الدخول بمطالبة بحقوق شرعية، كن أكثر عقلانية، امور مزعجة ومؤلمة قد تترك انعكاس سلبي، تفكر بالماضي واحتمال وقوع خلافات، اضبط انفعالاتك، ادخل شريك جديد لعملك، استفد من خبراتك التي مررت بها

الجدي: يوم لصالحك، تشعر بالسعادة، الوضعية الفلكية ان القمر بالسرطان وهذا يساعد على فهم الطرف الآخر، بل على الحدس بطريقة التصرف معه، تصيب دائما في استباق أفكارك، تضطر لان تكون غير صريح تجاه شركائك، هذا الموقف يعزز وجودك، زوايا إيجابية وفرص ارتباط، عقد شراكة ولببعض عقد عمل، عنوان نهارك الشراكة

الدلو: ضغط نتيجة ارهاق في العمل، تتسابق مع الوقت لانجاز مشاريع متراكمة وتشعر بضرورة انجازها لأهميتها، تترك انعكاس سلبي على صعيد نفسي وجسدي، لا تستسلم لفورات الغضب وتصب نقمتك، تعمل على ضبط النفس وتتجنب تقديم الاعتذار، نظم وقت مخصص لك، او تحمل اخبار سارة لك، ضغط العمل عندك كبير

الحوت: تفتح أمامك مجالات فرص الحظ والراحة النفسية ولا سيما على صعيد مالي وحالة اجتماعية وعلاقات مع مقربين، تتطلع لتوثيق علاقة مع محيطك، لقاءات ونشاطات تهدف لمساندة واندماج، محاور أساسية صوتك مسموع وتغير شكلك، تتعامل مع أمكنة غير أمكنتك، اهتمام باطفال، غاية إيجابية مع سهرة او حبيب