الخارجية الاميركية دعت الجيش السوداني الى تشكيل حكومة جامعة تضم مدنيين

جهينة نيوز

دعت وزارة الخارجية الاميركية “الجيش السوداني الى تشكيل حكومة جامعة تضم مدنيين”.

وقالت في بيان :”اننا منفتحون على حوار مع قادة سودانيين يقبلهم الشعب وسنقيم اداء الحكومة لنحدد الاجراءات التي سنتخذها حيالها”.

واضافت: “ندعم بقوة سودان ديمقراطي سلمي ونشيد بسلمية تظاهرات الشعب السوداني”.

وحثت “الاجهزة العسكرية في السودلن على ضبط النفس في التعامل مع المدنيين”، معتبرة ان “الشعب السوداني هو من يقرر مستقبله وهو يريد حكومة مدنية ويجب ان يتم ذلك قبل سنتين لأن عامين فترة طويلة لمرحلة انتقالية في السودان.

واشارت الخارجية الى انها تركز على “سلامة ورهافة دبلوماسيينا ورعايانا، داعية سلطة السودان الى تقديم خطة للمرحلة الانتقالية.