استشهاد 3 أطفال وإصابة رابع نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة

جهينة نيوز

استشهد 3 أطفال وأصيب رابع بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات المجموعات الإرهابية في منطقة خان أرنبة بريف القنيطرة.

و انفجر لغما من مخلفات التنظيمات الإرهابية في محيط تل كروم خان أرنبة المحاذي تماما لمنازل المواطنين في الجهة الشمالية للبلدة بالتزامن مع وجود عدد من الأطفال يلعبون في المكان ما تسبب باستشهاد 3 أطفال وإصابة رابع بجروح.

وبين مصدر طبي في قسم الإسعاف بمشفى الشهيد ممدوح أباظة أنه تم “استقبال جثامين ثلاثة أطفال جراء إصابتهم بشظايا متنوعة في مختلف أنحاء الجسم وطفل آخر مصاب بجروح متوسطة حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له وتحويله إلى مشافي دمشق لاستكمال العلاج والتدخلات الطبية التي يحتاجها”.

وإمعانا بإجرامها بحق السوريين عمدت التنظيمات الإرهابية إلى زرع الألغام والمفخخات قبيل اندحارها بفضل بطولات الجيش العربي السوري من المناطق والقرى التي كانت تنتشر فيها ما يتسبب بارتقاء شهداء بين المواطنين معظمهم من الأطفال والمزارعين.