السلطات المغربية تنقل معتقلي "حراك الريف" إلى شمال المملكة

جهينة نيوز

نقلت السلطات المغربية معتقلين من نشطاء "حراك الريف"، بمن فيهم ناصر الزفزافي، من الدار البيضاء إلى سجون شمالي المملكة، أقرب لسكن ذويهم بعد تأكيد أحكام الإدانة بحقهم.

وأوضحت المندوبية العامة للسجون المغربية في بيان لها أن هذا الإجراء يأتي "في إطار تقريب هؤلاء النزلاء ما أمكن من ذويهم والحفاظ بذلك على روابطهم الأسرية والاجتماعية".

ولم يحدد البيان مواقع السجون التي نقل إليها المعتقلون، وعددهم 38 بينهم ناصر الزفزافي أحد قادة الحراك.

ويأتي ذلك بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أحكاما بالسجن 20 عاما صادرة في يونيو الماضي بحق الزفزافي و3 نشطاء آخرين، بعد إدانتهم بعدة تهم، بينها "التآمر للمس من أمن الدولة" على إثر قيادتهم إحتجاجات سلمية.

وعقب تأييد الأحكام أقدم ناصر الزفزافي والناشط محمد الحاكي المدان بالسجن 15 عاما على خياطة فميهما بإبرة وخيط، وأعلنا بذلك إضرابا على الطعام حتى الموت احتجاجا على حكم محكمة الاستئناف.