العراق وسوريا يتفقان على افتتاح منفذ القائم _البوكمال خلال هذه المدة

جهينة نيوز

إختتمت الدورة التاسعه للجنة الوزارية السورية العراقية المشتركة أعمالها في العاصمة دمشق و قال الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية في تصريح للصحفيين ان حالة من الارادة المشتركة تحققت و هناك عمل جاد و سعي جاد لاستعادة التفكير بمسائل التكامل الاقتصادي لتعزيز التبادل التجاري و تسهيل انسياب السلع بين البلدين و تحقيق التعاون المشترك بهدف الوصول الى بروتوكول تعاون مشترك قابل للتنطبيق يحقق نقلة نحو تطوير واحدة من المسائل الهامة و هي فتح المعابر الحدودية مؤكداً أن نقاش هذا الموضوع و السعي الجاد له سيكون له إنعاكسات هامة للبلدين و أن هناك أمكانية كبيرة للتكامل بينهما.

وبدوره قال وزير التجارة العراقي محمد العاني أن الاجتماع كان له هدف اساسي و رئيسي بعد إنقطاع دام ثمان سنوات ما بين العراق و سورية وبعد أن تعافي البلدين و هو إعادة تنشيط التعاون في كل المجلات. مشدداً أن هناك برنامج حكومي عراقي يؤكد على الانفتاح على دول الجوار و على السوق الحرة لتطمين المواطن العراقي و المواطن السوري و ارسال رسالة واضحة للعالم ان العلاقات بدأت تستعاد بين البلدين.

و في ذات السياق أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، الاتفاق مع الجانب السوري على فتح منفذ القائم _البوكمال للتبادل التجاري بين البلدين.

وبحسب موقع الحشد الشعبي قال العقابي في بيان له، إنه “اتفقنا مع الجانب السوري على فتح منفذ القائم البوكمال على أن يتم تهيئة المتطلبات اللازمة للتبادل التجاري ومرور الأشخاص بأقرب وقت ممكن”، مرجحاً أن “يتم توفير هذه المتطلبات في مدة أقصاها 6 اشهر”.

وأضاف أن “البلدين اتفقا على استمرار التنسيق والتشاور في مجال فتح بقية المنافذ الحدودية وحسب الموقف الامني”.