الولايات المتحدة ودول أوروبية تدعوا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان

جهينة نيوز

دعت الولايات المتحدة و5 دول أوروبية لعقد جلسة مشاورات لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في السودان.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية أن الجلسة من المتوقع أن تعقد غدا الجمعة، والدول الأوروبية التي دعت إليها هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الجيش السوداني عزل الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يدير شؤون البلاد خلال عامين.

وعزل الرئيس السوداني بعد أشهر من الاحتجاجات على سوء الظروف المعيشية وغلاء الأسعار، والتي عمت أنحاء السودان منذ منتصف ديسمبر الماضي. وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين عن سقوط عشرات القتلى.