تصاعد المعارضة لخطط ماكرون خصخصة مطارات بباريس  

جهينة نيوز

أعرب نواب فرنسيون عن معارضتهم لخطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خصخصة مطارات بالعاصمة باريس.

وذكرت اسوشيتد برس أن نوابا فرنسيين من اليمين واليسار بدؤوا تحركا لمنع خطط ماكرون وأطلقوا “عملية طويلة” يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إجراء استفتاء شعبي بموجب قانون تم وضعه عام 2008 فيما تدرس المحكمة الدستورية طلب النواب.

وشدد المعارضون على أن مطارات باريس تعد “محاور استراتيجية” للدولة الفرنسية ولا يجوز تسليمها للقطاع الخاص.

وتلقى سياسات ماكرون الداخلية والخارجية مزيدا من الرفض والمعارضة على الصعيد السياسي والشعبي حيث تتواصل احتجاجات حركة “السترات الصفراء” المطالبة باستقالة ماكرون على خلفية سياساته الاقتصادية الفاشلة التي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير وتزايد معدل البطالة بين الفرنسيين.