منتخب سورية للناشئين بكرة المضرب يتأهل إلى بطولة العالم

جهينة نيوز

تأهل منتخب سورية للناشئين بكرة المضرب إلى بطولة العالم بعد فوزه على منتخب تايلاند في الدور ربع النهائي من بطولة آسيا لكأس ديفيز المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ففي مباراة الفردي الأولى خسر اللاعب بيير جروة بنتيجة صفر-2 وأعاد اللاعب تيم العظمة الأمل بالفوز على اللاعب التايلاندي في مباراة الفردي الثانية 2-صفر وفي مباراة الزوجي الفاصلة استطاع كل من العظمة وجروة الفوز بنتيجة 2-صفر ليتأهل منتخبنا إلى الدور نصف النهائي من بطولة آسيا ليلتقي منتخب هونغ كونغ غداً علماً أن المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي تتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

مدرب المنتخب وسيم زينية أوضح أن هذا الإنجاز الذي حققه منتخبنا هو الأول في تاريخ كرة المضرب السورية كما أن منتخبنا يعد أول منتخب عربي عن منطقة غرب آسيا يصل إلى الدور نصف النهائي في كأس ديفيز ويتأهل إلى بطولة العالم .

ومثل المنتخب اللاعبون تيم العظمة وبيير جروة ويمان نغنغ بإشراف المدرب وسيم زينية.