مقتل 11 من عناصر خلية إرهابية بالعريش غربي مصر

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، القضاء على خلية إرهابية في مدينة العريش، غربي مصر، ومقتل 11 من عناصرها.

وقالت الوزارة في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بتمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش".

وتابع البيان أن "المعلومات أفادت باستعداد العناصر الإرهابية لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في العديد من المناطق الحيوية وتمركزات القوات المسلحة والشرطة".

وأضافت الوزارة في بيانها أن قوات الأمن قامت باستهدافهم وتبادل إطلاق النيران معهم والذي استمر لفترة وأسفر عن مصرعهم.

وأشارت إلى أن قوات الأمن عثرت بحوزة العناصر على (2 بندقية آلية – 3 بندقية FN – 2 بندقية خرطوش – 2 عبوة متفجرة – 2 حزام ناسف).

وأنهت الوزارة بيانها بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.