رجل أعمال نيجيري يسحب أمواله من البنك ليتأكد أنه يملكها

جهينة نيوز

قام رجل أعمال نيجيري يدعى أليكو دانغوتي، وهو أغنى رجل في القارة السمراء، بسحب 10 ملايين دولار من حسابه المصرفي، ليس لاستثمارها في أحد المشاريع أو شراء منزل فاخر أو سيارات وإنما لمجرد النظر إليها وهي مكدسة أمامه.

وقال دانغوتي الذي جاء في المرتبة الـ23 في قائمة أغنى الأثرياء على مستوى العالم سنة 2014، حسب مجلة ''فوربس''، والذي تقدر ثروته بـ10.6 مليار دولار، خلال مشاركته في منتدى بمدينة أبيدجان في ساحل العاج: ''حين تطلق مشروعك تهدف دائما إلى تحقيق أول مليون، لكن بعد عام تقريبا أدركت أنني أملك أكثر من 12-13 مليار دولار''.

كما أضاف رجل الأعمال حديثه قائلا إنه كان مقتنعا بأن هذه الأموال مجرد حبر على ورق، وللاختبار توجه إلى بنك وسحب 10 ملايين دولار من حسابه، وأفاد، ''جئت بهذه الأموال إلى منزلي.. وضعتها في حقيبة سيارتي وفتحتها عند دخولي البيت ونظرت إليها وقلت: نعم، أصدق الآن أنني أملك أموالا''، مؤكدا أنه أعاد هذه الأموال إلى البنك في اليوم التالي.