بالصور.. الإمبراطور الياباني يحتفل بعيد زواجه الماسي مع زوجته

جهينة نيوز

احتفل إمبراطور اليابان أكيهيتو، والإمبراطورة ميتشيكو، بعيد زواجهما الماسي في ذكرى مرور 6 عقود على زواج ساعد على تحديث الملكية في البلاد.

ومن المقرر أن يتخلى أكيهيتو، 85 عاما، عن العرش في 30 نيسان الجاري، ويخلفه ابنه الأكبر ولي العهد ناروهيتو.

واليوبيل الماسي احتفال يقام في بعض البلدان احتفاء بالذكرى الـ60 على مرور حدث معين، فيما تحتفل دول أخرى باليوبيل الماسي بعد مرور 75 عاما.

وكان ينظر إلى زواج الإمبراطور والإمبراطورة على نطاق واسع على أنه زواج قائم على الحب، ما عزز الآمال في أن ميتشيكو، وهي ابنة رجل أعمال ثري، ستقوم بتحديث تقاليد البلاط الملكي.

ويحتفل الثنائي الإمبراطوري بعيد زواجهما من خلال سلسلة من المراسم البسيطة، التي تشمل تلقي التهاني من أفراد الأسرة والمسؤولين وتناول العشاء في القصر الإمبراطوري.