بالصور.. مليونير أمريكي يحتال ويسرق بقيمة 300 دولار

جهينة نيوز

ألقت الشرطة الأميركية القبض على رجل سرق أشياء تقدر قيمتها بـ 300 دولار من أحد المتاجر في ولاية فلوريدا الامريكية

ووفقا لصحيفة “ميامي هيرالد” الأميريكة، فإن المليونير أندرو فرانيس ليبي (59 عامًا) قُبض عليه للاشتباه به بسرقة بضائع قيل إن قيمتها تزيد عن 300 دولار. وذكرت الصحيفة أن ليبي متهم بسرقة ماكينتي قهوة، وثمانية مصابيح، وشرشف سرير من متجر" كمارت"

وقام ليبي بشراء هذه الأشياء وإخراجها من صناديقها واستبدالها بسلع أخرى ثم إرجاعها واستبدال الأموال، في طريقة احتيالية. وقبل أسبوع، اشترى رجل الأعمال الثري جزيرة طومسون قبالة ساحل “كي ويست”، حيث يتوسطها قصر فاخر.

ونفى ليبي بشدة الاتهامات الموجهة إليه، قائلا إن الأمر معقد ويفضل عدم الخوض فيه. ويزعم ليبي أن الأمر حدث بالخطأ، فيما قالت الشرطة إن المتهم قام بوضع ماكينة قهوة قديمة بدلا من المكينة التي اشتراها من المتجر. وجرى إطلاق سراح ليبي من مركز احتجاز في ستوك إيلاند في صباح اليوم التالي دون الحاجة إلى دفع كفالة. ومن المقرر أن يمثل المليونير أمام المحكمة الأسبوع المقبل.