أجنحة الشام للطيران تُحلّق من جديد إلى سماء العاصمة مسقط مباشرةً

جهينة نيوز

أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران عن بدء تسيير رحلاتها المباشرة مجدداً من مطار دمشق الدولي إلى مطار مسقط في سلطنة عُمان وبالعكس اعتباراً من 27 أيار 2019.

ووفقا لبيان صادر عن الشركة وصل "جهينة نيوز" نسخة منه : من الفترض أن يتم تسيير رحلة واحدة أسبوعياً بشكل مبدئي على أن يتم زيادة عدد الرحلات تباعاً.

وختمت الشىكة بيانها: أن أجنحة الشام للطيران من خلال إعادة تسيير رحلاتها المباشرة إلى سلطنة عُمان تساهم في وصل الجالية السورية المقيمة في السلطنة مع وطنهم الأم بشكل مباشر وتُذلل صعوبات تنقلهم وسفرهم ولا سيما مع بداية موسم الصيف والعطلات.