عروس تغادر عرسها غاضبة من مشهد درامي من حبيبة عريسها السابقة

جهينة نيوز

غادرت عروس صينية خشبة المسرح في ليلة زفافها على عريسها بعد مشهد درامي قامت به حبية زوجها السابقة التي ارادت استعادته بعد ان تركها نتيجة لموقف حاولت أن تعتذرلأجله

وفي التفاصيل.. اقتحمت امرأة في الصين حفل زفاف حبيبها السابق ووقفت تتوسّل إليه أمام عروسه، مرتدية ثوب زفاف، لحثّه على العودة إليها، وفق ما ذكر موقع "الدايلي مايل" البريطاني.

وتظهر الحبيبة السابقة في شريط فيديو وهي تصرخ راكعة أمام العريس وتقول: "كان خطأي"، بينما وقفت العروس تشاهد ما يحدث في حالة صدمة.

زعم أن الحبيبة السابقة اقتحمت الحفل عندما كان العريس على وشك تقبيل العروس على خشبة المسرح. واختارت العروس أن تغادر المشهد الدرامي المحرج غاضبة.

وقد انتشر الفيديو على نطاق واسع وسريع، وظهر العريس متفاجئاً حين ظهرت المرأة فجأة في حفل زفافه بدون دعوة، مرتدية ثوبًا أبيض. وكانت الحبيبة السابقة تتوسّل إليه وتطلب منه أن يسامحها ويمنحها فرصة أخرى، بينما يمسك الرجل بعروسه المذهولة في محاولة لتهدئتها.