تنفيذ 27 منشأة صناعية وحرفية في درعا خلال 3 أشهر

جهينة نيوز

بلغ عدد المنشأت الحرفية والصناعية المنفذة في محافظة درعا خلال الربع الأول من العام الحالي 27 منشأة هندسية وكيميائية وغذائية ونسيجية برأسمال قدره 103ر768 مليون ليرة وفرت 99 فرصة عمل .

وبين مدير الصناعة بدرعا المهندس عبد الوحيد العوض في تصريح لسانا اليوم ان عدد المنشات الحرفية المرخصة خلال الربع الأول من العام الحالي 17 منشأة برأسمال 171 مليون ليرة توفر 41 فرصة عمل والصناعية المرخصة 46 منشأة برأسمال 290ر1 مليار ليرة توفر 225 فرصة عمل عند وضعها بالاستثمار .

كما أوضح أن الربع الأول من العام الحالي شهد نشاطا ملحوظا من الصناعيين والحرفيين والمستثمرين لترخيص واقامة منشات وتسوية أوضاع بعضها وإعادة تأهيل المنشأت المتضررة مضيفا أن المديرية تعمل لانجاز معاملات وتراخيص الصناعيين بالسرعة المطلوبة بما يسهم في خلق فرص عمل وتوفير المنتجات في السوق المحلية.

ويبلغ إجمالي المنشأت الصناعية المرخصة في درعا 642 منشأة والحرفية 5885 منشأة بمختلف المجالات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية.