عودة المياه إلى مدينة حلب بعد وضع محطة ضخ جديدة بالخدمة

جهينة نيوز

أكد مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحلب عودة المياه إلى مدينة حلب ليلة امس بعد وضع محطة ضخ مياه جديدة بالخدمة في منطقة الخفسة شرق حلب تؤمن كميات مياه إضافية تقدر بـ 100 ألف متر مكعب يوميا لتصبح كميات المياه الواردة للمدينة 600 ألف متر مكعب باليوم.

وأوضح المهندس يوسف كردية في تصريح لسانا اليوم أنه تم قطع المياه عن مدينة حلب خلال اليومين الماضيين لتحويل المياه ووضع المحطة بالخدمة وإجراء الصيانات اللازمة لمحطات جر المياه على طول خط الجر الرابع الممتد من الخفسة على نهر الفرات الى محطة سليمان الحلبي بالمدينة.

كما لفت إلى أنه تم وضع المحطة بالخدمة بهدف زيادة كميات المياه للمدينة وتعويض الاستهلاك المتزايد خلال فصل الصيف مشيرا إلى أن تغذية الأحياء ستتم بشكل متتال وفقا لبرنامج الضخ اليومي.

وقطعت المؤسسة المياه عن مدينة حلب صباح الثلاثاء الماضي ولمدة 48 ساعة تمهيدا لوضع المحطة الجديدة بالخدمة.