كيم كاردشيان تسير باتجاه المحاماة في العدالة الجنائية

جهينة نيوز

بدأت كيم كاردشيان ويست التدرب مع شركة محاماة في سان فرانسيسكو في الصيف الماضي والذي يمتد لأربع سنوات، وخلال هذا الوقت لعبت دورًا مهماً في إطلاق سراح السجينة أليس ماري جونسون التي سجنت عام 1996 بتهمة استخدام المخدرات من دون استخدام فقامت بزيارة دونالد ترامب في البيت الأبيض للنقاش في قضيتها حتى أطلق سراحها.

صرحت نجمة تلفزيون الواقع كيم إنها تستكمل دراستها لتصبح محامية في مجال العدالة الجنائية وتخطط للخضوع للامتحانات في عام 2022

وتقول كيم ان دراسة الحقوق كانت سهلة بالنسبة لها حتى انها حصدت على علامة 100 من 100 على الامتحانات.