تعرف على التعليمات التنفيذية لقرض السخان الشمسي من التسليف الشعبي!

جهينة نيوز

أصدر مصرف التسليف الشعبي التعليمات التنفيذية لتمويل شراء السخان الشمسي المُصنع محلياً بالاتفاق مع إحدى الشركات المنتجة.

وبيَّن مدير عام المصرف الدكتور نضال العربيد في تصريح لـ«تشرين» أن المستفيدين من القرض هم جميع الراغبين بشراء منتج السخان الشمسي سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، وبنسبة تمويل 100% من قيمة السخان وبما لا يتجاوز 400 ألف ليرة، وبمدة لا تتجاوز 3 سنوات /36 قسطاً شهرياً/.

وبالنسبة للضمانات، قال العربيد: تقبل الضمانة الشخصية بحيث تغطي صافي ملاءة الكفيل بنسبة 200% من مبلغ القرض وفوائده، وكذلك ضمانة شخصية دخل محدود بحيث تغطي 40% من الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليها نسبة 100% تعويضات، كما تُقبل الودائع والحسابات الجارية وشهادات الاستثمار، شريطة أن تكون الضمانة النقدية بعملة الدين نفسها على أن تغطي نسبة 100% من قيمة القرض وفوائده، وأن تكون موجودة في أحد فروع المصرف أو لدى المصارف العامة في القطر، كما يمكن للشركة المنتجة المتعاقد معها أن تضمن تلك القروض في حال رغبتها وفق صك كفالة مختوم من قبلها. وفيما يتعلق بالوثائق المطلوبة للحصول على القرض، فقد وصفها العربيد بالميسرة، وتقتصر على طلب لشراء وتركيب السخان الشمسي، إضافة إلى وثيقة تثبت إشغال طالب القرض للعقار سواءً كان بيان قيد عقاري أو عقد إيجار، أو فواتير مياه أو كهرباء أو بياناً مالياً، إلى جانب تقديم فاتورة شراء، موضحاً فيها قيمة الجهاز وأجور التركيب والإكسسوارات، أما بالنسبة للعاملين في الدولة، فيتم تقديم بيان بالأجر، والفعاليات التجارية بحسب نظام عمليات المصرف. ومن جهته أكد مدير التسليف في المصرف عدنان حسن أن الفائدة المطبقة على قرض السخان الشمسي 7% للقرض قصير الأجل و 7,5% لمتوسط الأجل، وتُحسب الفوائد على مبلغ القرض طوال مدة القرض وفق الطريقة المطبقة لدى المصرف (متعادل).

وأوضح حسن أن المصرف يتقاضى عمولات بسيطة لقاء منح القرض، تنحصر بعمولة ارتباط بنسبة 0,5% من مبلغ القرض، وعمولة تحصيل 75 ليرة، ونفقات أخرى لا تتجاوز 1500 ليرة، يُضاف إليها الطوابع والرسوم المعتمدة وفق القوانين والأنظمة النافذة، لافتاً إلى أن هناك 7 فروع ستمنح هذا القرض في دمشق، و5 فروع في ريف دمشق، وفرعين في حلب، و3 فروع في حمص، و5 في حماة، و3 في اللاذقية، و5 في طرطوس، و فرعين في السويداء وفرع القنيطرة. أما بالنسبة لأسعار أجهزة السخان الشمسي، فقال حسن: عممنا إلى فروعنا في جميع المحافظات لائحة بالأسعار المعتمدة لأربعة أنواع من السخانات، الأول بسعر 185 ألف ليرة، والثاني 210 آلاف ليرة، والثالث 242 ألف ليرة، والرابع بسعر 273 ألف ليرة، منوهاً بأن السعر يشمل السخان الشمسي مع جهاز التحكم وسخاناً كهربائياً مساعداً، إضافة إلى الإكسسوارات الصحية والكهربائية اللازمة بما لا يتجاوز 20 متراً طولياً، وبإمكان الراغبين في الحصول على القرض التقدم بطلباتهم إلى الفروع المحددة.

وأكد العربيد إضافة الجامعات والأكاديميات الخاصة والمراكز الطبية لفئة المستفيدين من قرض المهن والحرف، كما تم رفع سقفه لأصحاب المهن والحرف والأطباء والصيادلة والمدارس والمعاهد الخاصة ودور الحضانة إلى 50 مليون ليرة بعدما كان 10 ملايين ليرة.

وأشار العربيد إلى رفع سقف التمويل أيضاً للمشافي والمخابر ودور الأشعة والجامعات والأكاديميات الخاصة والمراكز الطبية حتى 150 مليون ليرة ضمن قرض المهن والحرف، بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته.

وقرر المصرف أيضاً إعفاء ذوي الشهداء وجرحى الجيش والمصابين بنسبة عجز 50% وما فوق من جميع العمولات التي يتقاضاها المصرف.