خدمة جديدة من فيسبوك "للموتى"!

جهينة نيوز

تعتزم شركة فيسبوك الاستفادة من تكنولوجيا ذكاء اصطناعي، بحيث تجنب أصدقاء ومعارف المتوفيين الشعور بالحزن بسبب تلقي إشعارات من حسابات من فقدوهم.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن التقنية الجديدة ستتيح للشركة تحويل حسابات المستخدمين المتوفين إلى حسابات "نعي"، وليست حساب عادية، وذلك في إطار مسعى الشركة إلى إيقاف التجربة "الأليمة" التي تضع أقارب المتوفي في موقف حزين، مثل تنبيهات عيد الميلاد التي تذكرهم بالمتوفين، ومقترحات فيسبوك لدعوة الأشخاص المتوفين لحضور الحفلات والمناسبات.

وتأمل فيسبوك بإيقاف هذا اللغط، وتحويل حسابات المتوفين إلى صفحة للنعي، يستطيع فيها الأصدقاء كتابة الكلمات اللطيفة لتذكر المتوفين، وهو ما أكدته الرئيسة التنفيذية للعمليات في فيسبوك، شيرل ساندبيرغ: "نتمنى أن يبقى فيسبوك مكانا لاستذكار أحبائنا الذين فقدناهم باستمرار".

يذكر أن الشركة تعمل باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإيقاف حسابات المتوفين من الظهور في صفحات "غير مناسبة"، مثل مقترحات الحفلات وتنبيه الاحتفال بعيد الميلاد، إلى جانب ذلك ستمنح فيسبوك عددا من الأصدقاء المقربين لكل شخص متوفي، حرية التحكم بالعبارات ومنشورات التعزية المنشورة على صفحة المتوفي من قبل الأصدقاء.