العقاري يمنح "الإسكان العسكري" قرضاً لاستكمال إنشاء ضواحٍ سكنية.. ما قيمته؟

جهينة نيوز

كشف مدير التسليف في المصرف العقاري أكرم درويش عن منح قرض لمؤسسة الإسكان العسكري لاستكمال إنشاء ضواحٍ سكنية.

وقال درويش: إن المصرف وقع أمس مع الإسكان العسكري اتفاقاً يقضي بمنحها قرضاً قيمته 4,5 مليارات ليرة بمعدل فائدة قدره 8% سنوياً، لمدة 10 سنوات وذلك في إطار التعاون المشترك بين المصرف والمؤسسة لاستكمال إنشاء ضواحٍ سكنية، كانت المؤسسة بدأت بإنشائها مؤخراً.

ووصف مدير التسليف في المصرف العقاري هذه الخطوة بالرائدة باعتبار أنها تخدم شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود، ولاسيما أن الضواحي مكتتب عليها مسبقاً ويجري استكمالها من قبل المؤسسة، مع إشارته إلى أن مشاركة المصرف العقاري في مثل هذه المشاريع تؤكد قيامه بدوره المنوط به في دعم وتطوير عجلة البناء العمراني في القطر.

ولفت درويش إلى أن توظيف مبالغ كبيرة في مثل هذه المشاريع الإسكانية الضخمة سيعطي ثماره خلال فترة وجيزة، كما سيخدم متطلبات المواطنين في تأمين شقق للسكن، خاصة وأن أسعار الإيجارات ارتفعت إلى مؤشرات غير مسبوقة من قبل تجار العقارات مستغلين الممارسات الإرهابية التي تعرضت لها مدن ومناطق عديدة في القطر وأدت إلى تهجير سكانها، ناهيك أن المصرف العقاري لعب دوراً كبيراً خلال سنوات ما قبل الحرب في توظيف مبالغ كبيرة خُصصت لتمويل شراء العقارات وإكسائها وترميمها، وهو مستمر بنفس النهج من خلال استئناف منح القروض السكنية بمختلف أشكالها وأنواعها ونفذ عشرات القروض منذ إعلانه معاودة الإقراض.