2200 مخالفة بناء في السويداء ورّثتها الحرب

جهينة نيوز

يبدو أن اللاهثين وراء الأرباح المالية السريعة وما أكثرهم هذه الأيام، ولاسيما بعد أن شهدت أسعار الشقق السكنية والإيجارات على ساحة المحافظة تحليقاً مرعباً، بدأوا منذ اللحظة الأولى للأزمة بتشريع أبوابهم الابتزازية وذلك من خلال القيام برحلة بحثية تملأ جيوبهم بالأموال لذلك لم يتركوا حارة من حارات مدينة السويداء أو زاوية من زواياها إلا وأذرعتهم الاستغلالية كانت ممتدة بهدف تحقيق أمانيهم البنائية المخالفة لقانون البناء أولاً ولضابطة البناء ثانياً، مستغلين الأزمة التي تمر فيها البلاد، الأمر الذي أبقى أضابيرهم البنائية خالية تماماً من التراخيص النظامية التي تخولهم بالبناء.

وهذا الواقع المولود من رحم الأزمة بات مكشوفاً للجميع ولم يعد خافياً على أحد داخل وخارج مدينة السويداء، إذ ذكر رئيس مجلس مدينة السويداء- بشار الأشقر لصحيفة تشرين أن مخالفات البناء ضمن مدينة السويداء وصلت منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه إلى نحو ٢٢٠٠ مخالفة بناء، طبعاً، أي المخالفات التي نظمت ضبوط بحق أصحابها، مضيفاً أن المجلس قام بحصر كل المخالفات على مساحة المدينة وإحالة أضابيرها للقضاء المختص، حيث تم الفصل بعدد من القضايا التي على أساسها ستتم تسوية أوضاع أصحاب المخالفات لكون هناك بعض المخالفات غير قابلة للتسوية، إضافة لقيام المجلس بوضع إشارات منع تصرف للمخالفات غير القابلة للتسوية وإشارات حجز للمخالفات القابلة للتسوية، علماً أن هذه الأبنية التي تم تمريرها بطرق غير شرعية قد تكون مخالفة للمواصفات البنائية والإنشائية من جراء افتقادها للإشراف الهندسي عدا عن ذلك فمعظم المخالفات المرتكبة تخالف، كذلك نظام ضابطة البناء المعمول بها على ساحة المدينة، ولاسيما من جهة الطوابق.