أبراج يوم الخميس مع سمر عمران

مولود اليوم4/11: منظم، تحب الحرية وتكره القيود والفوضى بالتعامل مع الغير، واضح تبحث عن مغامرة بالحياة وقراءة من خلال افلام، الحركة شعارك، رياضي، ريادي، كريم، الفترة القادمة استقرار وتغيرات تتلقى مساعدة من شخص فيها اندفاع ورغبة بالاستفادة من الفرص تحركات، للبعض سفر وتجدد علاقات، للبعض تنقل عقارات وممتلكات اعادة حسابات، تحملك عنصر مفاجأة، للبعض انتقال عملي واعادة النظر بعلاقات قديمة، توقيع اوراق.

برج الحمل: الاجواء متشنجة من حولك تنشغل بقضية في حياتك الخاصة يرتبط قسم منها بالأهل، ادعم العائلة بوقوفك الايجابي معهم، يوم جيد للتعامل بعقارات ترتيب البيت إعادة تنظيم وتجديد الأثاث احتكاك مع عائلتك حتى يتعاونوا معك بالمقابل قدم تنازلات وانتبه من العزلة.

برج الثور: تملك قوة خاصة على صعيد فكر ونشاط حيوي سفر قصير، نهار لا يخلو من فرص جديدة تخدم مساراتك اتصالات واستقبال زوار اجواء تسعد قلبك تحضيرات الحظ معك ابتعد عن المزعجين، للبعض تسوق ومقابلات.

برج الجوزاء: ارفع من معنوياتك تجد تيسير بامورك خليك صريح بدون احراج من الاصدقاء مصادفات تحملك اخبار جيدة مكاسب مالية تضع برنامج لمصاريفك وتزيد من رصيدك، للبعض تنقل وامور مالية اقساط متراكمة، للبعض مكسب او تعويض من قضية.

برج السرطان: عتبة امتحانات فلكية تابع الجهود والتحركات التي عملت عليها سابقا أكد عليها اليوم وتحرز تقدم وتستعيد الحيوية وتاخذ قرار وتقدم توجهات وتسمع جواب وتحصل على مرادك وتقوم بخطوات جديدة تناسبك على صعيد شكلك وحسم بعض قضايا خاصة.

برج الأسد: نهار يحملك تحديات حوادث عابرة في بيتك، طباعك متقلبة غضب واستفزاز اليوم لا يوجد حماية فلكية الك جرب تسترخي

ولا تبدأ بأي مشروع هاليومين في بعض التأخير تأجيل والغاء مواعيد انتبه على اغراضك.

برج العذراء: شعبيتك بتصاعد الأصدقاء حولك اتصالاتك مثمرة وتلعب الصداقات دور مهم بانجاز مشاريعك خروج مع الاصدقاء دعوات جلوس على طاولة حوار لمناقشة مواضيع شخصية وعائلية توسع دائرة معرفتك انتبه على صحتك من الارهاق واهتم بها، تتعرف على وجوه جديدة صداقات من ماضي، تتحقق لك امنية تطلبها من خلال الاصدقاء.

برج الميزان: لايحتاج نهارك إلى أي تسرع او مغامرة بل يحتاج الى تفكير وتروي قبل البدء بأي خطوة جديدة خاصة اليوم ركز على عملك وتعرف من يجتهد يحصد تعبه حتى لا تعم الفوضى عليك وتتعرض للانتقاد، تتلهف لأشياء معينة تنجز المهم من واجباتك لكن بشرط تنسيق وتنظيم لا تنفعل وتخاف تحدي اثبت جدارتك بالتعامل مع المسؤولين والسلطة والغرباء.

برج العقرب: تتحسن الاجواء وتحصد تاييد في حركة اتصالات وارتباطات تحملك الخير تزداد حظوظك بقوة تستقبل زوار تسافر تكبر طموحاتك اخبار رائعة تشكلك عمل مساعد تزداد رغبتك العاطفية، تستقبل عائد من سفر حركة تواصل لمسافات بعيدة اوراق معاملات وقضايا قانونية بحث معتقدات.

برج القوس: نهار مشجع على خوض مجالات جديدة وصعبة معقدة من خلال عملية تجارية، للبعض مقابلة مع شخص نافذ وقدير للمشاركة في تنفيذ مشروع شخصي، للبعض خبر حلو لتسوية ومصالحة تحصل على جواب نهائي ادرس خطواتك في ما يتعلق بالمال تصلح بعض القضايا.

برج الجدي: يحملك نهارك جدال وتتأزم وتجد نفسك في ورطة تندم عليها انتبه من افعالك ولا تأخذ قرارات سريعة وعشوائية فقط انسحب بهدوء، عرقلة مخالفات قانوية، بالمقابل مصالحة لامور الشراكة اتصال وعقود توقع عليها.

برج الدلو: يبدأ نهارك بهموم متنوعة، نهار حافل بالمشاكل والمسؤوليات من الضروري تلاقي فترة استراحة متقطعة خلال النهار تعيد شحن ذاتك بالطاقة دقق بالتفاصيل ولا تترك للغموض مكان ولا تهمل عملك انتبه على صحتك وغذائك تسمع أخبار مزعجة بدك تنجز كل خطواتك في يوم واحد احذر من الضغط الغير اعتيادي اليوم.

برج الحوت: تتمتع بروح رياضية وابسط الأمور تسعدك، يتطور نهارك بوئام حتى تتنفس الصعداء يوم مناسب لتصحيح الأخطاء والرجوع عن القرارات غير الحكيمة تتحالف مع الأقوياء تسمع أخبار حلوة صدف تحملك مفاجأت خبر يخص أولاد تخترق صفوف المنافسة بقوة وبسرعة، مساء دعوة وسهرة.