التنظيمات الإرهابية تعتدي بقذيفتين على بلدة الزهراء بريف حلب الشمالي

الأربعاء, 10 نيسان 2019 الساعة 23:36 | شؤون محلية, أخبار محلية

التنظيمات الإرهابية تعتدي بقذيفتين على بلدة الزهراء بريف حلب الشمالي

جهينة نيوز:

اعتدت المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف حلب الشمالي بقذيفتين صاروخيتين على الأحياء السكنية في بلدة الزهراء

وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدة بيانون بالريف الشمالي استهدفت مساء اليوم بقذيفتين صاروخيتين بلدة الزهراء شمال حلب بنحو 20 كم.

وبين المصدر أن الاعتداءات الإرهابية خلفت أضرارا مادية بالممتلكات ومنازل الأهالي دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وتنتشر في عدد من مناطق ريف حلب الشمالي مجموعات إرهابية تتلقى الدعم من النظام التركي وتعتدي على القرى والبلدات بالقذائف المتنوعة.


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